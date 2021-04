Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving et Steve Nash évoquent la blessure de James Harden !

Publié le 21 avril 2021 à 15h35 par Th.B.

Victime d’une rechute à la cuisse, James Harden ne devrait pas faire de sitôt son retour sur les parquets de NBA. L’occasion pour l’entraîneur des Nets Steve Nash et au meneur de jeu de Brooklyn Kyrie Irving de réagir.

Touché à la cuisse droite le 5 avril dernier, James Harden a été victime d’une rechute en pleine rééducation. Diminué à un ischio-jambier, l’arrière des Brooklyn Nets qui évolue également en tant que meneur de jeu sera désormais indéfiniment écarté des parquets de NBA. De quoi pousser le head coach Steve Nash à se rendre à l'évidence. « Nous sommes de retour à la case départ. Il sera de retour, quand il sera de retour. Ce sera peut-être lors des play-offs. Ce sera peut-être plus tôt ». Membre du Big 3 qu’il forme avec Kevin Durant et James Harden, Kyrie Irving s’est livré sur la situation délicate que traverse The Beard et accessoirement la franchise des Brooklyn Nets.

« Il doit prendre son temps, mais… »