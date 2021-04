Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal a tranché pour le titre de MVP !

Publié le 23 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Auteur d’une saison remarquable avec les Philadelphia 76ers, Joel Embiid se place comme l’un des grands prétendants au titre de MVP de la saison. Pour Shaquille O’Neal, le Camerounais est d’ailleurs le favori, même si Nikola Jokic n’est pas bien loin derrière.

Grand artisan de la fabuleuse saison des Philadelphia 76ers, premiers de la conférence Est, Joel Embiid est considéré comme l’un des grands prétendants au titre de MVP. Le Camerounais domine littéralement la NBA et ses statistiques parlent pour lui (30 points, 11,1 rebonds, 3,1 passes décisives de moyenne). Si la course semble serrée puisque certains noms comme Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ou encore LeBron James et James Harden font toujours parler d'eux, Joel Embiid est totalement confiant. Par ailleurs, le favori ne fait aucun doute pour Shaquille O’Neal.

« Si vous me demandez mon avis, je choisirais Joel Embiid cette année »