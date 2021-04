Baket - NBA

Basket - NBA : Embiid n’a aucun doute pour le prochain MVP !

Publié le 22 avril 2021 à 21h35 par A.C.

Joel Embiid affiche une forme éblouissante avec les Philadelphia Sivers, leaders de la Conférence Est.

La fin de la saison régulière arrive et si tous les yeux sont rivés sur les playoffs, la bataille du MVP passionne également les foules. Deux hommes s’affrontent cette année. D’un côté il y a Nikola Jokic, favori des médias nord-américains, qui réalise d’excellentes choses avec les Denver Nuggets. Le pivot affiche des statistiques impressionnantes, mais peut surtout se targuer de n’'avoir jamais laissé son équipe, jouant chaque match. De l’autre côté on retrouver Joel Embiid, qui domine la Conférence Est avec les Philadelphia Sixers.

« Cette saison, je domine »