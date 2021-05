Basket - NBA

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Joel Embiid à Kobe Bryant !

Publié le 10 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il réalise une très bonne saison avec les Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, pivot de 27 a rendu ce dimanche un très bel hommage à son idole de toujours, Kobe Bryant.

Connu pour avoir commencé à pratiquer le basket très tard, Joel Embiid, pivot camerounais des Sixers et potentiel MVP cette saison, s’est livré sur celui qui l’a inspiré dans sa carrière de basketteur : Kobe Bryant. Doté d’une force physique impressionnante et d’une vraie technique, le Camerounais s’est imposé comme l’un des joueurs le plus dominants de la NBA. Sans Kobe Bryant, Joel Embiid n’aurait peut-être même jamais joué au basket, et sans s’être inspiré de ses mouvements, il ne serait probablement jamais devenu aussi fort. C’est en tout cas ce que confie Joel Embiid à CBS Sports, qui a même hérité de sa mentalité parfois jugée arrogante.

« J’ai envie de dire que si je suis où j’en suis, c’est probablement grâce à lui »