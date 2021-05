Basket - NBA

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme pour Stephen Curry !

Publié le 9 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Après avoir martyrisé l’Oklahoma City Thunder ce samedi, Stephen Curry, superstar de la NBA et joueur des Golden State Warriors, a reçu un très bel hommage de la part de son coach Steve Kerr. Ce dernier le place même en haut de la discussion du MVP de la saison.

Stephen Curry, 33 ans, est un joueur phénoménal et générationnel, il l’a encore prouvé dans la nuit de samedi à dimanche en massacrant le Thunder d’Oklahoma City avec 49 points inscrits en 29 minutes. Son coach, Steve Kerr, n’a d’ailleurs pas hésité à le féliciter et s’est même enflammé en faisant de Stephen Curry le MVP de la saison. Un trophée qui va être très dur à aller chercher pour le triple champion NBA, mais un nouveau compliment fait à son égard. Après qu’un de ses coéquipiers l’a comparé à Mike Tyson, c’est aujourd’hui son coach qui encense le talent de Stephen Curry.

« À mes yeux, il reste définitivement le MVP, et on verra ce qui se passe »