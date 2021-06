Basket

Basket - NBA : Les mots durs de Damian Lillard après l'élimination de Portland !

Publié le 4 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Après leur défaite contre Denver lors du Game 6 dans la nuit de jeudi à vendredi, Damian Lillard et Portland sont déjà éliminés des playoffs. Le meneur de jeu des Blazers s’est exprimé sur ce nouvel échec, et n’a pas caché sa déception.

Battus par Denver à domicile dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’un Game 6 décisif, les Portland Trail Blazers sont d’ores et déjà en vacances. Une série perdue 4 à 2 par Damian Lillard et ses coéquipiers qui continuent de décevoir chaque année en playoffs. Si le meneur de jeu des Blazers a réalisé des performances monstrueuses, notamment lors du Game 5, cela n’aura pas suffi. Des changements sont donc attendus du côté de l’Oregon, pour mieux entourer leur meilleur joueur, qui n’a pas été tendre envers lui-même et son équipe.

« Si nous avons perdu c’est que nous ne sommes pas assez bons pour viser le titre »