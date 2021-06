Basket

Basket - NBA : La réaction de Damian Lillard à la polémique Osaka !

Publié le 1 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Créant la polémique ces derniers temps, Naomi Osaka a décidé de se retirer de Roland-Garros. Une décision qui a apporté quelques critiques à la joueuse de tennis japonaise. Mais pour Damian Lillard, ces reproches n'ont aucun sens.

Il y a des nouvelles qui arrivent à unir tous les sportifs, peu importe la discipline dans laquelle ils évoluent. C’est le cas de la polémique autour de Naomi Osaka. La joueuse de tennis japonaise a fait parler d'elle en esquivant les entretiens avec les médias. Mais cela est très rapidement devenu un problème. Ainsi, afin de faire cesser toute cette agitation autour d'elle, la numéro 2 mondiale a finalement décidé de se retirer de Roland-Garros, alors qu’elle devait affronter Ana Bogdan ce mercredi. Les réactions ne se sont pas faites attendre et naturellement, Naomi Osaka a fait les frais de quelques critiques. Une situation totalement incompréhensible pour Damian Lillard, qui a tenu à apporter son soutien à la Japonaise en donnant son point de vue sur toute cette polémique.

« C’est une honte que les gens ne respectent pas ça et ne le comprennent pas »