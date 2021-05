Basket

Basket - NBA : Le message fort de Lillard avant le Game 3 contre les Nuggets !

Publié le 27 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets s'affronteront pour le compte du Game 3 de leur série des playoffs. Et Damian Lillard a tenu à prévenir ses coéquipiers sur l'état d'esprit à avoir notamment d'un point de vue défensif.

Ce mardi, les Denver Nuggets se sont imposés contre les Portland Trail Blazers (128-109) et ont égalisé dans leur série des playoffs. Malgré les efforts offensifs d’un Damian Lillard en feu (42 points, 10 passes décisives, 4 rebonds), les hommes de Terry Stotts ont péché dans le secteur défensif. Dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, les deux équipes s’affronteront de nouveau pour la troisième confrontation de la série. Et le meneur de 30 ans a tenu à mettre en garde ses coéquipiers sur l’état d’esprit à avoir durant la rencontre.

« On doit faire attention et ne pas tomber dans l’émotion »