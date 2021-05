Basket - NBA : Westbrook, fans… Le coup de gueule de LeBron James !

Basket

Peu avant la fin de la rencontre entre les Philadelphia 76ers et les Washington Wizards, Russell Westbrook s'est énervé contre un fan après avoir reçu un popcorn sur la tête. Un énorme manque de respect auquel LeBron James a tenu à réagir.

« Le niveau d’irrespect des fans… Ils font juste tout ce qu’ils ont envie de faire et ça commence à faire trop. Si un gars m’avait jeté du popcorn dans la rue, vous savez très bien ce qui se serait passé. » Russell Westbrook n’a pas mâché ses mots à la sortie de la rencontre entre les Philadelphia 76ers et les Washington Wizards (120-95 pour les 76ers). Lors du dernier quart-temps, le meneur de 32 ans a été contraint de sortir sur blessure. Mais sur le retour aux vestiaires, RussWest a reçu un popcorn sur la tête provenant d’un fan en tribune. Russell Westbrook s’est emporté sur le moment et sa colère n’est pas redescendue devant les médias. D’autres noms de la NBA ont d’ailleurs tenu à apporter leur soutien à l’ancien des Houston Rockets.

Sur son compte Twitter , LeBron James n’a pas manqué de réagir au jet de popcorn par un fan dont Russell Westbrook a été victime : « Au passage NOUS, EN TANT QUE JOUEURS, voulons voir qui a lancé ce popcorn sur Russ alors qu’il quittait le terrain ce soir pour cause de blessure ! Il y a des caméras partout dans toutes les salles alors il n’y a pas d’excuse ! Parce que si les rôles avaient été inversés… »

By the way WE AS THE PLAYERS wanna see who threw that popcorn on Russ while he was leaving the game tonight with a injury!! There’s cameras all over arenas so there’s no excuse! Cause if the was on the other . #ProtectOurPlayers