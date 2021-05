Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Westbrook contre les fans !

Publié le 27 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Victime d'un jet de popcorn sur sa tête lors de sa sortie sur blessure contre les Philadelphia 76ers ce jeudi (défaite des Wizards 120-95), Russell Westbrook s'est emporté contre les fans qui se croient tout permis, poussant un énorme coup de gueule.

Le dernier quart-temps du Game 2 des Philadelphia 76ers et les Washington Wizards aura été la scène d’un événement surprenant. À la suite d’une blessure à la cheville, Russell Westbrook a été contraint de quitter le parquet, à dix minutes de la fin de la rencontre. Mais lors de son retour au vestiaire, le meneur des Wizards a reçu du popcorn sur la tête provenant d’un fan en tribune. La situation a particulièrement agacé le joueur de 32 ans qui s’est très vite emporté. Après la rencontre, RussWest n’a pas manqué de montrer son énervement.

« Ils font juste tout ce qu’ils ont envie de faire et ça commence à faire trop »