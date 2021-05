Basket

Basket - NBA : Kobe Bryant se fait tacler par un ancien coéquipier !

Publié le 26 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Coéquipier de Kobe Bryant il y a quelques années, Jeremy Lin est récemment revenu sur cette période, et n’a pas hésité à critiquer le comportement du Black Mamba envers ses partenaires.

Alors qu’il évolue aujourd’hui en G-League avec les Warriors de Santa Cruz, Jeremy Lin a, pendant la dernière décennie, connu plusieurs franchises en NBA. Passé notamment par les Knicks de New York, mais aussi les Los Angeles Lakers, il a eu la chance et le privilège d’évoluer aux côtés de Kobe Bryant. Ce dernier, était sur sa fin de carrière, mais continuait à produire quelques belles performances. Lin ne semble toutefois pas avoir aimé son passage aux Lakers et notamment à cause de Kobe Bryant. Et si Gary Payton avait récemment encensé le Black Mamba , Jeremy Lin n’a lui pas hésité à critiquer ouvertement le comportement de Kobe Bryant lors de son avant-dernière saison.

« À un moment j’en ai vraiment eu marre »