Basket - NBA : Les Warriors annoncent la couleur pour le retour de Klay Thompson !

Publié le 25 mai 2021 à 19h35 par T.M.

Pour la deuxième saison consécutive, Klay Thompson n’a pas joué avec les Warriors. La question est donc de savoir quand on le reverra sur les parquets et à ce sujet, Bob Myers a fait le point.

Klay Thompson a malheureusement enchainé les grosses blessures. Et cela a obligé le joueur des Warriors a manqué les deux dernières saisons. Coéquipier de Stephen Curry, l’arrière n’a donc pas pu assister son meneur de jeu et cette absence a été énormément préjudiciable pour la franchise de Golden State. Mais pour Klay Thompson, cette mauvaise période pourrait prochainement être de l’histoire ancienne puisque son retour se rapprocherait…

« Je ne sais pas si ce sera au début de l’année »