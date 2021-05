Basket

Basket - NBA : Klay Thompson enfin de retour ?

Publié le 22 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Après sa défaite contre les Grizzlies, Golden State s’arrête au pied des play-offs avec un goût d’inachevé. Mais Klay Thompson est venu apporter une bonne nouvelle aux fans des Warriors.

Avec leurs deux défaites, dont la seconde, surprenante, face aux Grizzlies, lors du play-in, les Warriors ont dieu adieu aux play-offs. La saison des joueurs de Steve Kerr s’arrête donc brutalement, malgré des performances convaincantes ces dernières semaines. Mais Stephen Curry et ses coéquipiers pourront compter sur un renfort de poids la saison prochaine.

Le grand retour de Klay Thomson