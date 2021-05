Basket

Basket - NBA : Les révélations d’Anthony Davis à l’approche des playoffs !

Publié le 19 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers devront affronter les Golden State Warriors pour une place aux playoffs, Anthony Davis a affirmé qu'il était prêt à de gros sacrifices pour le bien de son équipe.

Ce jeudi, les Los Angeles Lakers retrouveront les Golden State Warriors pour le compte du play-in. Les deux équipes auront une chance d’accéder aux playoffs par cet intermédiaire. S’ils ont fait une chute vertigineuse au classement par rapport au début de saison, notamment à cause de la longue blessure de LeBron James, les hommes de Frank Vogel n’en restent pas moins très motivés à l’idée de tout faire pour aller décrocher un nouveau titre en NBA. Certains joueurs sont prêts à faire de grands sacrifices pour le bien de la franchise, comme Anthony Davis.

«Si je dois jouer pivot, je n’aurai aucun problème à le faire»