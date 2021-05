Basket - NBA

Basket - NBA : Anthony Davis se méfie de Stephen Curry avant le play-in !

Publié le 17 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que les Lakers seront opposés aux Warriors dans le cadre du play-in-tournament, les adversaires Anthony Davis et Stephen Curry vont s'affronter pour un match qui promet. Le joueur des Lakers justement est revenu sur cet affrontement et a évoqué un homme a qui tout réussi en ce moment...

La saison régulière est désormais terminée, le classement est figé et les équipes classées entre la septième et la dixième place disputeront les play-in pour accéder aux play-offs. C'est le cas notamment de deux équipes bien connues en NBA dans la conférence Ouest que sont les Lakers de LeBron James ou les Warriors de Stephen Curry. Les deux formations doivent s'affronter puisque Lakers ont terminé septième et Golden State huitième.

« Il est la tête du serpent »