Basket - NBA : Doncic répond à ses détracteurs !

Publié le 15 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Pas forcément très attendus en début de saison, les Dallas Mavericks de Luka Doncic se sont qualifiés pour les playoffs. Le Slovène a tenu a répondre à ses détracteurs.

Avec leur dernière victoire face aux Raptors, les Mavericks ont assuré leur place pour les playoffs en fin de saison. Ils sont en effet sûrs et certains de finir à la 5e ou à la 6e position de la Conférence Ouest. Alors qu’ils n’étaient pas attendus si haut et qu’ils avaient en plus mal débuté la saison, il s’agit d’un sacré exploit pour les joueurs de Dallas.

Luka Doncic avait des choses à dire