Basket - NBA : L’inquiétante déclaration de Steve Kerr sur Stephen Curry !

Publié le 14 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que la fin de saison approche à grand pas, Stephen Curry et les Warriors vont tout donner pour passer le play-in et se retrouver en playoffs à la surprise générale. Cependant, mauvaise nouvelle du côté de San Francisco, Steve Kerr nous dévoile que leur superstar est touchée physiquement.

Stephen Curry, 33 ans, réalise une saison de très haut niveau, si bien qu’il a souvent été dans la discussion pour le trophée de MVP. Cependant, l’objectif est ailleurs pour son équipe les Golden State Warriors. Qualifiés pour le play-in, les hommes de Steve Kerr veulent aller décocher un ticket pour les playoffs, ce qui serait une très belle récompense de leur saison. Mais ce dernier, coach des Warriors, a récemment fait une déclaration plutôt inquiétante pour les fans de Golden State. En effet, Stephen Curry, critiqué il y a peu par CJ McCollum, aurait toujours des douleurs au coccyx et son état serait préoccupant. Une perte qui pourrait s’avérer fatale pour les Warriors.

« Steph porte toujours une protection pour le fessier, il y a des douleurs »