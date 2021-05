Basket

Basket - NBA : La grosse confidence de Joel Embiid sur le MVP !

Publié le 14 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Parmi les favoris pour être le MVP de la saison, Joel Embiid, pivot et star des Sixers s’est exprimé sur le sujet. La fin de saison régulière approche et pour lui le plus important n’est pas là.

Joel Embiid, pivot de 27 ans des Philadelphie Sixers, a été tout au long de l’année dans la course pour le trophée de MVP. 1er de la conférence Est avec les Sixers, le pivot dominant semblait grandissime favori pour remporter son tout premier MVP. Cependant voilà, les blessures l’ont privé d’un bon nombre de matchs, et il a pris du retard sur le Serbe Nikola Jokic, qui lui paraît être le futur MVP. Une petite déception donc pour que le Camerounais, qui s’est exprimé sur le sujet. Après avoir rendu un bel hommage à Kobe Bryant, Joel Embiid relativise les choses et préfère rester concentrer sur le vrai objectif : le titre NBA.

« Si le MVP ne devait pas être pour moi cette année, alors je suppose que c’est ainsi »