Basket - NBA

Basket - NBA : Draymond Green encense Stephen Curry dans la course au MVP !

Publié le 16 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Dans la course pour le trophée de MVP cette saison, Stephen Curry semble un peu court et ne remportera sûrement pas son troisième MVP. Cependant, Draymond Green, son coéquipier et ami, s’est lui exprimé sur le sujet et possède un avis tranché sur la question du MVP.

Alors que la fin de saison est imminente et que les playoffs démarrent dans quelques jours, la course pour le trophée de MVP se termine, et Stephen Curry qui réalise pourtant une saison fabuleuse semble distancé. Avec des résultats collectifs bien moins élevés que ses concurrents, le meneur de jeu des Warriors n’est pas parti pour gagner son 3ème MVP au grand désarroi de son coach Steve Kerr, pour qui Stephen Curry est le vrai MVP. Draymond Green lui, partenaire et ami du meilleur scoreur de la ligue, s’est exprimé sur le sujet, et pense que Stephen Curry est de loin le joueur le plus « valuable » de la NBA.

« Steph se trouve évidemment en tête de la ligue aux points. Mais regardez sa valeur »