Basket - NBA : Anthony Davis fait le point avant les playoffs !

Publié le 20 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Après la victoire des Lakers ce mercredi contre les Warriors lors du play-in, Anthony Davis s’est exprimé sur son état physique avant de débuter les playoffs.

Blessé une bonne partie de la saison, Anthony Davis est revenu récemment de sa blessure et semble monter en puissance petit à petit. Après s’être qualifiés pour les playoffs dans la nuit de mercredi à jeudi, en battant les Warriors, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis peuvent enfin se mettre en route. L’ailier fort s’est d’ailleurs exprimé récemment sur la situation de son équipe, mais aussi sur sa forme physique qui interroge beaucoup. Après s’être montré confiant à l’approche des playoffs, Anthony Davis rassure cette fois-ci les fans des Lakers sur son état de forme.

« Je n’ai jamais manqué autant de matchs d’une traite »