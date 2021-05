Basket

Basket - NBA : Pour Damian Lillard, Stephen Curry ne doit pas être élu MVP !

Publié le 21 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Malgré la saison compliquée des Golden State Warriors, Stephen Curry a su se faire une place dans la conversation pour le titre de MVP. Mais selon Damian Lillard, le meneur de 33 ans ne doit pas être élu à cause des résultats de sa franchise.

La saison régulière étant maintenant terminée, les débats pour le titre de MVP font de plus en plus rage. La NBA regorgeant de grands talents, de nombreux joueurs figurent dans la conversation. LeBron James, Kyrie Irving, James Harden, Giannis Antetokounmpo… Mais parmi eux, Stephen Curry a su se faire une place. Malgré la saison grandement décevante des Golden State Warriors, qui auront une nouvelle chance de se qualifier pour les playoffs dans la nuit de ce vendredi à ce samedi face aux Memphis Grizzlies, le meneur de jeu de 33 ans n’a jamais semblé être aussi fort sur le parquet. Mais s’il mérite d’être placé dans la discussion, certains pensent qu’il n’a aucune chance d’être élu meilleur joueur de l’exercice 2020-2021.

« Je ne vois pas comment cela peut arriver alors qu’il est 8ème à l’Ouest »