Basket - NBA : L'énorme annonce de Damian Lillard avant le début des playoffs !

Publié le 20 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que les Blazers commencent leur campagne de playoffs samedi contre les Nuggets, Damian Lillard a fait part de ses envies de titre.

Le début des playoffs est imminent et les Portland Trail Blazers affronteront les Denver Nuggets au 1er tour, dans un duel qui s’annonce déjà épique. Damian Lillard, superstar de la NBA et meneur de jeu des Blazers, s’est exprimé récemment sur les playoffs et comment son équipe aborde ce moment si particulier de la saison. Damian Lillard, qui a récemment fait part de son envie de rester à Portland, veut performer plus que quiconque lors de ces playoffs, et pourquoi pas ramener un titre dans l’Oregon.

« Je ne peux même pas exprimer mon désir et dire combien je veux le gagner »