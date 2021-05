Basket

Basket - NBA : Les révélations de Lillard sur son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

La saison 2020-2021 est sûrement la plus compliquée de Damian Lillard chez les Portland Trail Blazers. Encore une fois, les rêves de titres semblent inaccessible pour celui qui n'a toujours rien gagné à presque 31 ans. Ainsi, quelques rumeurs ont évoqué un possible départ du meneur de jeu à la fin de l'exercice en cours. Le principal concerné a tenu à y répondre.

Cette saison semble être la plus dure pour Damian Lillard chez les Portland Trail Blazers. S’il arrive toujours à porter son équipe, le meneur de jeu voit ses performances devenir compliquées à certains moments à cause de ses blessures, en prouve cette série noire de cinq défaites consécutives en avril. La place pour les playoffs n’est toujours pas atteinte et le rêve d’une bague NBA semble presque inaccessible. Ainsi, il est légitime de se poser la question concernant l’avenir de Damian Lillard au sein de la franchise où il a toujours évolué alors qu'il n'a encore rien gagné à presque 31 ans. « Lillard n’a pas reçu l’aide dont il a besoin pour gagner un titre à cette époque. Alors qu’il aura 31 ans cet été, et vu tout ce qu’il a accompli pour l’équipe, une approche plus agressive, plus risquée est nécessaire pour l’associer à une star. Personne n’a jamais questionner son combat, mais il est juste de se demander s’il mène le bon » a expliqué récemment le journaliste Chris Haynes, proche du joueur. Ainsi, beaucoup ont pensé que ces révélations venaient directement du joueur des Trail Blazers, ce qui a un peu dérangé le principal concerné.

«Avec notre relation, certains pensaient que j’avais quelque chose avoir avec cette histoire. C’est ce qui m’a dérangé»