Basket - NBA : Le message fort de Lillard après les Nets !

Publié le 1 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Après une longue période compliquée, Damian Lillard semble être revenu à son meilleur niveau. Après la victoire des Portland Trail Blazers sur les Brooklyn Nets ce samedi (128-109), le meneur de jeu s'est montré très satisfait de la prestation de son équipe.

Les Portland Trail Blazers semblent enfin revenir à leur meilleur niveau. Ce samedi, les hommes de Terry Stotts ont enchainé sur une troisième victoire consécutive en s’imposant contre les Brooklyn Nets (128-109). Et ils doivent leur succès en partie grâce à Damian Lillard. Après une longue période sans réussite, le meneur des Trail Blazers semble être revenu à ce qu’il sait faire de mieux, en témoigne sa prestation contre les Nets (32 points, 9 passes décisives, 7 rebonds). Après la rencontre, Dame s’est même montré très satisfait de la performance de son équipe.

« Nous devons continuer de jouer collectif comme nous le faisons actuellement »