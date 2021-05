Basket

Basket - NBA : James, Curry… Shaquille O’Neal dévoile ses 5 meilleurs joueurs !

Publié le 1 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Au moment de tirer cinq joueurs pour composer la meilleure équipe actuelle, le débat fait rage. Mais Shaquille O'Neal a tout de même voulu s'essayer à l'exercice, et sa composition vend du rêve.

La NBA regorge de talents plus fous les uns que les autres de nos jours. Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, James Harden... Quand il s’agit de désigner le meilleur cinq des joueurs actuels, la tâche n’est pas aisée. Si pour certains éléments, cela semble évident, pour d’autres le choix est bien plus compliqué. Ainsi, les débats font rage quand certains des basketteurs les plus notables de la ligue américaine ne sont pas pris en compte. Mais Shaquille O’Neal a voulu s’essayer à l’exercice.

« Je déteste faire ça, parce que maintenant, ce ne sont que des arrières ! »