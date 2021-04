Basket

Basket - NBA : Le message lourd de sens Stephen Curry après les Timberwolves !

Publié le 30 avril 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce vendredi, les Golden State Warriors se sont inclinés face aux Minnesota Timberwolves (126-114). Une nouvelle défaite pour la franchise qui éprouve toujours autant de difficultés depuis le début de la saison. Après la rencontre, Stephen Curry a tenu à passer un avertissement à ses coéquipiers, la situation devenant pesante pour lui.

Les Golden State Warriors ont entamé une série noire ce vendredi. Les hommes de Steve Kerr se sont inclinés face aux Minnesota Timberwolves (126-114), enchaînant une deuxième défaite consécutive. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé d’arracher la victoire pour Stephen Curry, encore auteur d’un très grand match (37 points, 8 passes décisives, 6 rebonds). Ce nouvel échec rend la tâche beaucoup plus compliqué pour des Warriors, actuels 10e de la conférence Ouest, qui visent la 7e place. La situation commence à devenir pesante pour le meneur de jeu de 33 ans, qui a fait passer un message après la rencontre.

« C’est à nous de trouver une solution si nous voulons que cette saison ait un sens »