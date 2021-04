Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Dwayne Wade à Stephen Curry !

Publié le 29 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Même si les Golden State Warriors éprouvent énormément de difficultés cette saison, Stephen Curry arrive toujours à se montrer à son avantage. Ses prestations sont phénoménales et ce n'est pas Dwayne Wade qui dira le contraire.

Malgré les grandes difficultés des Golden State Warriors cette saison, Stephen Curry arrive toujours à s’illustrer de la meilleure des manières. Ce mercredi encore, le meneur de 33 ans s’est montré à son avantage (27 points, 2 passes décisives, 1 rebond) même si la victoire n’était pas au bout contre les Dallas Mavericks (133-103). Par ses grandes prestations match après match, Chef Curry se place parmi les grands prétendants au titre de MVP à la fin de l’exercice 2020-2021. Pour Dwayne Wade, la star des Warriors est juste phénoménale.

« Ce gars est un phénomène »