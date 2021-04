Basket

Basket - NBA : Le message fort de Stephen Curry sur le retour des supporters !

Publié le 24 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

La victoire des Golden State Warriors sur les Denver Nuggets ce samedi (118-97) a surtout été marquée par le retour de quelques fans dans l’enceinte du Chase Center. Une merveilleuse nouvelle pour Stephen Curry, qui aimerait en voir d’avantage.

Ce samedi, les Golden State Warriors se sont imposés sur leur parquet face aux Denver Nuggets (118-97). Une victoire qui fait du bien aux hommes de Steve Kerr à l’heure où la franchise de San Francisco éprouve toujours autant de difficultés cette saison. S’ils ont pu bénéficier d’un Stephen Curry taille patron (32 points, 3 passes décisives, 8 rebonds), les joueurs des Warriors ont surtout pu compter sur le soutien de quelques uns de leurs supporters qui ont été autorisés à entrer dans l’enceinte du Chase Center. Une chose qui fait toute la différence pour le meneur de 33 ans.

« Vous essayez de tout donner quand c'est une salle vide, vous faites de votre mieux mais cela fait une telle différence avec les fans »