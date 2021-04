Basket

Basket - NBA : Stephen Curry a tranché pour le titre de MVP !

Publié le 22 avril 2021 à 14h35 par Th.B.

Dans la course au titre de MVP grâce à ses impressionnantes statistiques avec les Golden State Warriors, Stephen Curry s’est autoproclamé lauréat, même s’il ne se fait pas d’illusion.

En raison des multiples blessures qui ont frappé les joueurs cette saison, de LeBron James à Anthony Davis en passant par James Harden, la course au MVP est quelque peu tronquée. Néanmoins, à l’approche de la fin de la saison régulière, les avis divergent déjà concernant l’identité du futur lauréat. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Luka Doncic ou encore LeBron James font beaucoup parler d’eux. Mais pour Magic Johnson, légende des Los Angeles Lakers, le trophée de Most Valuable Player de cette saison devrait être attribué à Stephen Curry, et à personne d’autre.

« Le MVP de cette saison ? Je dois l’être »