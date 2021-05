Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Rudy Gobert après les Suns !

Publié le 1 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Le Jazz a laissé filer sa place de leader de la conférence Ouest ce samedi en s'inclinant contre les Phoenix Suns (121-100). Après la rencontre, Rudy Gobert a tenu à pousser un coup de gueule pour secouer ses coéquipiers.

Ce samedi, le Utah Jazz s'est incliné face à un autre prétendant à la première place de la conférence Ouest, les Phoenix Suns (121-100). Rudy Gobert et ses coéquipiers, qui ont dû faire avec les absences de Donovan Mitchell et Mike Conley, n’ont pas su trouver les solutions défensives pour contrer les attaques de Devin Booker (31 points, 2 passes décisives et 3 rebonds). Cette défaite relègue les hommes de Quin Snyder à la deuxième position, pour laisser la place de leader aux Suns. Le bon état d’esprit n’était visiblement pas au rendez-vous du côté du Utah Jazz, et Rudy Gobert a tenu à le faire remarquer.

« Nous devons changer cet état d'esprit »