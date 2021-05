Basket

Basket - NBA : Stephen Curry annonce la couleur pour son duel face LeBron James !

Publié le 17 mai 2021 à 12h35 par T.M.

En play-in, l’opposition entre les Lakers et les Warriors donnera lieu à un duel entre Stephen Curry et LeBron James. De quoi faire réagir le meneur de Golden State.

Ça y est la saison régulière de NBA est terminée. Toutefois, il reste encore 4 tickets, 2 dans chaque conférence, à délivrer pour rejoindre les playoffs. Et l’une de ces places se jouera notamment entre les Lakers, champions en titre, et les Warriors. Cela annonce donc un énorme spectacle entre LeBron James, de retour de blessure, et Stephen Curry, en feu qui enchaine les performances XXL. D’ailleurs, le meneur de Golden State s’attend à un très gros duel face au King.

« Il faut s’attendre à de l’excellence »