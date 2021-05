Basket

Basket - NBA : La déception de Stephen Curry après l'élimination des Warriors !

Publié le 22 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il réalisait des performances extraordinaires, Stephen Curry a été éliminé avec les Warriors lors du play-in. Le meneur a semblé affecté par cette contre-performance.

La fin de saison a sonné pour Stephen Curry. Alors qu’il était sur une autre planète grâce à des performances incroyables ces dernières semaines, son équipe des Golden State Warriors a été éliminée les Memphis Grizzlies, lors du play-in de la NBA. Le meneur de 33 ans, malgré ses 39 points inscrits lors de la rencontre, n’a pu empêcher l'élimination la franchise californienne. La faute à la bonne défense de ses adversaires, notamment.

L’heure des vacances pour Stephen Curry