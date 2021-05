Basket

Basket - NBA : Luka Doncic glisse un tacle aux Clippers !

Publié le 26 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur des Clippers lors du Game 2, Dallas mène maintenant 2 à 0 dans la série et a pris une très belle option sur la qualification en demi-finale de conférence Ouest. Un match à l'issue duquel Luka Doncic s'est lâché sur la franchise de Los Angeles.

Alors qu’ils n’étaient pas du tout annoncés comme favoris, les Dallas Mavericks de Luka Doncic mènent maintenant 2-0 dans leur série contre les Los Angeles Clippers. Paul George, star des Clippers, s’est exprimé sur la mauvaise situation de son équipe et ne semble pas inquiet. Pourtant, après avoir remporté les deux premiers matchs à l’extérieur, dont le dernier dans la nuit de mardi à mercredi, Dallas va revenir à la maison avec un net avantage. À la surprise générale, les Mavericks sont donc en bonne posture pour se qualifier au tour suivant et atteindre les demi-finales de la conférence Ouest. Ce serait alors une première pour Luka Doncic, 22 ans, qui s’est exprimé après la victoire de son équipe.

« Nous on va juste sur le terrain et on joue »