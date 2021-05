Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert se livre sur ses espérances de titre NBA !

Publié le 26 mai 2021 à 9h35 par Th.B. mis à jour le 26 mai 2021 à 9h37

En course pour le titre de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert aspire à plus et notamment à un titre de champion NBA cette année.

Rudy Gobert pourrait bien devenir pour la troisième fois de sa carrière après ses récompenses en 2018 et 2019 le meilleur défenseur de la saison régulière de NBA cette année. Néanmoins, après que son Utah Jazz ait réussi à arracher la première place de la conférence Ouest et surtout d’afficher le meilleur bilan de la NBA avec 52 victoires pour 20 défaites, le grand objectif de l’international français est de mettre les mains sur le trophée Larry O’Brien. Et selon lui, le Jazz a toutes ses chances d’être sacré champion NBA.

Rudy Gobert se « visualise » champion NBA !