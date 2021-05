Basket - NBA : LeBron James est interpellé pour les playoffs !

Basket

Alors que les Los Angeles Lakers s'apprêtent à affronter les Phoenix Suns pour le compte du Game 2 de leur série des playoffs, Richard Jefferson a appelé LeBron James à se reveiller au plus vite pour le bien de la franchise.

Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns s’affronteront pour le compte du Game 2 de leur série des playoffs. Les hommes de Frank Vogel auront à coeur de se rattraper après avoir été défaits lors de la première confrontation (99-90). Les Lakers devront compter sur un grand Anthony Davis, mais surtout sur un LeBron James étincelant s’ils veulent égaliser face à la franchise mener par Chris Paul. King James s’est d’ailleurs vu être secoué par un ancien joueur sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter , Richard Jefferson, passé par les New Jersey Nets ou encore les San Antonio Spurs, a invité LeBron James à se reprendre en main pour le bien des Los Angeles Lakers : « Oui c’est vrai, Anthony Davis doit absolument jouer mieux. Mais les Lakers ont aussi besoin d’un LeBron qui s’occupe de Chris Paul de manière différente, un peu comme la manière dont il jouait Stephen Curry durant leurs affrontements en Finales NBA. »

Yes AD needs to play better... but Lakers need Lebron to look at Chris Paul the same way he use to look at Steph during those Finals matchups. pic.twitter.com/Gs3MrykrUk