Basket - NBA : L’anecdote de LeBron James sur son panier miraculeux contre les Warriors !

Publié le 20 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Malgré un match très disputé, ce sont finalement les Los Angeles Lakers qui se sont imposés contre les Golden State Warriors (103-100) et qui accéderont aux playoffs. Auteur d'un panier miraculeux en fin de rencontre, LeBron James est revenu sur celui-ci en expliquant qu'il a eu quand même beaucoup de chance.

Après une partie très serrée entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors, ce sont finalement les hommes de Frank Vogel qui se sont imposés (103-100) et qui ont décroché leur billet pour les playoffs dans la nuit de mercredi à jeudi. Le héros du soir se nomme LeBron James. À un peu moins d’une minute du buzzer finale, le joueur de 36 ans a pris ses responsabilités en tentant un tir à trois points à neuf mètres du panier. Le résultat a été absolument incroyable, King James transformant son shoot et offrant la victoire à son équipe dans les dernières secondes du match. Et cela ne semblait pas tout fait selon l'ancien des Cleveland Cavaliers.

« Je voyais trois cercles. J’ai visé celui du milieu »