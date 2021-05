Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James à Stephen Curry !

Publié le 17 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

À quelques jours d'affronter les Warriors en play-in, LeBron James était présent en conférence de presse et a notamment évoqué son admiration pour l'un de ses prochains adversaires : Stephen Curry.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, aura lieu le play-in entre les Lakers et Golden State. Alors que la saison régulière vient de se terminer, un nouveau mini championnat se met en place en NBA pour accéder aux play-offs. L'occasion d'assister à un très beau duel entre deux monstres de ce sport, LeBron James et Stephen Curry. Une opposition qui promet bien que le King ait subi une torsion à la cheville et qu'il risque de ne pas être à 100%.

« J'ai toujours eu pour Steph du respect qui dépasse même le basket-ball »