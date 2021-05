Basket

Basket - NBA : Conflits, déshumanisation... La prise de position forte de Kyrie Irving !

Publié le 16 mai 2021 à 16h35 par K.V.

Outre le fait qu'il soit un excellent joueur de basket, Kyrie Irving est également quelqu'un de très engagé, comme en témoigne sa dernière déclaration.

Membre du Big Three des Nets de Brooklyn, Kyrie Irving connaît une saison mouvementée. Après avoir disparu des radars pour des raisons personnelles, le meneur de jeu est revenu et a performé. Discret et peu habitué à étaler sa vie dans la presse ou sur les réseaux sociaux, les agissements de Kyrie Irving sont souvent critiqués. À l'approche des playoffs, les fans des Nets craignent que leur meneur star disparaissent à nouveau. Et ce n'est certainement pas la dernière sortie médiatique du principal concerné, qui évoque les problèmes géopolitiques et sociaux, qui va les rassurer.

« Le basket n’est pas la chose la plus importante pour moi en ce moment »