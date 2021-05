Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James pour Anthony Davis !

Publié le 24 mai 2021 à 13h35 par T.M.

Suite à la défaite face aux Suns, Anthony Davis a expliqué être le responsable de l’échec des Lakers. Des propos qui ont fait réagir LeBron James.

Pour le premier match des playoffs, les Lakers se sont donc inclinés face aux Suns. LeBron James et Anthony Davis n’ont donc pas pu empêcher la défaite de la franchise de Los Angeles et l’intérieur estime d’ailleurs être le responsable de cette défaite. « Il n’y a aucune chance de gagner un match, encore moins une série, si je joue à ce niveau. Donc, c’est pour moi celle-là. J’en prends l’entière responsabilité, clairement », a notamment assuré Anthony Davis.

« Quand Davis fait du Davis, on redevient les Lakers »