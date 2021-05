Basket

Basket - NBA : L'hommage des Bucks à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 30 mai 2021 à 16h35 par K.V.

Dominant au cours du premier tour de playoffs face à Miami, Giannis Antetokounmpo a porté Milwaukee à la victoire et s'est attiré les compliments de son coach.

Éliminés par le Heat de Miami lors des derniers playoffs, les Bucks de Milwaukee ont pris leur revanche. En quatre petits matchs, Giannis Antetokounmpo et les siens ont mis tout le monde d'accord et ont surtout sweeper la franchise floridienne. Il faut dire qu'entre temps, l'effectif a totalement changé ou presque. Mais les Bucks peuvent encore et toujours compter sur un Giannis Antetokounmpo qui a les crocs. Suffisant pour aller loin ? C'est en tout cas ce que pense son coach.

« Ce qui rend Giannis unique, c’est qu’il mêle discipline et compétitivité »