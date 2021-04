Basket

Basket - NBA : Les vérités d’Antetokounmpo sur son grand retour

Publié le 16 avril 2021 à 17h35 par Th.B. mis à jour le 16 avril 2021 à 17h36

Éloigné des parquets en raison d’une blessure, Giannis Antetokounmpo a avoué avoir eu du mal à trouver son second souffle cette nuit lors de son retour à la compétition.

De retour de blessure après six matchs passés sur le carreau, Giannis Antetokounmpo n’a eu que 24,52 minutes à se mettre sous la dent au cours desquelles il a inscrit 15 points pour 5 rebonds et 2 passes décisives à l’occasion de la rencontre opposant les Atlanta Hawks aux Milwaukee Bucks (120-109). Antetokounmpo et ses Bucks ont pris le meilleur sur les dynamiques Hawks, mais le MVP de la dernière saison régulière a peiné à retrouver son rythme après ses quelques rencontres où il a été éloigné des parquets comme il l’a lui-même expliqué en conférence de presse.

« C’est la première fois de ma carrière que je suis out comme ça »