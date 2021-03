Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo valide le nouveau statut des Bucks !

Publié le 21 mars 2021 à 15h35 par K.V.

Et si les Bucks de Milwaukee profitaient de leur nouveau statut d'outsider pour créer la surprise en fin de saison, là où ils échouaient lorsqu'ils endossaient le statut de favoris ? Une chose est sûre, Giannis Antetokounmpo se plaît à avancer dans l'ombre.

Après deux saisons passées en tant que « favoris » pour décrocher le titre en NBA ou du moins pour rouler sur la conférence Est, les Bucks de Milwaukee évoluent cette saison avec un tout autre statut. Tandis que les Sixers de Philadelphie et les Nets de Brooklyn attirent tous les regards sur eux, la bande à Giannis Antetokounmpo avance dans l'ombre. Ce qui n'empêche pas pour autant les Bucks de performer, comme en témoigne leur actuelle série de 6 succès consécutifs, ce qui les porte à 11 victoires sur leurs 12 dernières rencontres. Dernière victime en date, les Spurs de San Antonio, vaincus 120-113. Au terme de ce match, Giannis Antetokounmpo s'est exprimé au sujet du nouveau statut des Bucks.

« Je n’ai jamais aimé la lumière. Ça ne fait qu’ajouter de la pression sur moi et mes coéquipiers »