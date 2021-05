Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Celtics calme le jeu après les propos de Kyrie Irving !

Publié le 28 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Kyrie Irving a lancé les hostilités avec de graves accusations contre les supporters des Boston Celtics, Jayson Tatum a tenu à calmer le jeu à l'approche du Game 3 contre les Brooklyn Nets.

Dans la nuit de ce vendredi à ce samedi, les Brooklyn Nets se déplaceront sur le parquet des Boston Celtics pour le compte du Game 3 de leur série des playoffs. L’occasion pour Kyrie Irving de retrouver le terrain de son ancienne équipe, mais également les supporters qu’il ne porte pas vraiment dans son coeur. Uncle Drew a même tenu de lourdes accusations à leur égard : « Je ne veux pas d’agressivité, de gens qui disent de la m*rde en tribune, ou du racisme subtil. Je ne suis pas le seul qui peut témoigner de cela, le monde entier le sait. Mais… La situation est ce qu’elle est ! » De quoi lancer les hostilités alors que la rencontre n’a pas encore débuté. Ainsi, Jayson Tatum a essayé de calmer le jeu concernant les propos de son ancien coéquipier.

« Je suppose qu’il voulait juste parler de basket et à mon avis, les gens devraient le prendre comme ça »