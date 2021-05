Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal s'en prend à Jimmy Butler !

Publié le 27 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Menés 2-0 dans leur série contre les Bucks de Milwaukee, Jimmy Butler et le Heat vont vite devoir se réveiller, s’ils veulent garder un espoir de qualification. Loin de son niveau habituel, la star de Miami est critiquée après ses 2 premiers matchs, et notamment par Shaquille O’Neal.

Jimmy Butler et le Miami Heat se trouvent en très mauvaise posture lors du 1er tour des playoffs. Mené 2 à 0 par les Bucks du double MVP en titre Giannis Antetokounmpo, Miami se doit de réagir à domicile lors du Game 3, dans la nuit de jeudi à vendredi. Arrivé en finale l’an dernier, Jimmy Butler, qui avait annoncé n’avoir peur de personne à l’aube des playoffs, est pour l’instant loin des standards affichés pendant les playoffs 2020. Ses mauvaises performances se répercutent sur son équipe et le Heat semble en manque de réponses contre Milwaukee. Un réveil est rapidement attendu du côté de South Beach. Shaquille O’Neal, légende de la NBA, a d'ailleurs interpellé Jimmy Butler, et ne s’est pas montré tendre avec la star du Miami Heat.

« J’ai besoin que mon numéro 1 prenne plus de 10 shoots par match »