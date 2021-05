Basket

Basket - NBA : Ce message fort de Jimmy Butler sur le Heat !

Publié le 15 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

A deux matchs de la fin de la saison régulière, le Miami Heat peut finir à la 4e place de la conférence Est. Pour Jimmy Butler, son équipe sera compliquée à battre.

Finalistes NBA la saison dernière, les joueurs du Heat ont connu un démarrage difficile cette année. Après 30 matchs joués, ils n’étaient qu’à la 11e place dans la conférence Est. Miami s’est depuis redressé et a retrouvé un classement plus en adéquation avec son standing. Aujourd’hui 5e, la franchise floridienne peut encore gratter une place lors des derniers matchs et gagner l’avantage du terrain pour les playoffs.

« Personne ne nous fait peur »