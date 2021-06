Basket

Basket - NBA : LeBron James, Anthony Davis... Cet aveu de ce joueur des Lakers !

Publié le 13 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers ont rapidement été éliminés des playoffs, LeBron James a montré quelques signes de déclin cette saison. Cela n'est pas passé inaperçu auprès de ses coéquipiers, dont Jared Dudley qui a affirmé qu'Anthony Davis prendra la tête de l'équipe lors du prochain exercice.

Au terme d’une saison assez courte pour les Los Angeles Lakers, qui se sont faits éliminés rapidement des playoffs, LeBron James a montré que l’âge n’était pas qu’un simple chiffre. À 36 ans, King James a montré quelques signes de déclin. Que ce soit en termes de points inscrits, en passes décisives délivrées ou en rebonds pris, toutes ses statistiques sont à la baisse sur cet exercice 2020-2021, d’autant plus qu’il a été régulièrement sujet aux blessures, contrairement aux années précédentes. Cela n’est bien évidemment pas passé inaperçu, notamment auprès de ses coéquipiers.

« C’est désormais à lui de prendre les rênes, et il prendra les rênes la saison prochaine »