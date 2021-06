Basket

Basket - NBA : Cette légende envoie un énorme message à LeBron James !

Publié le 10 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Après la première élimination de LeBron James au premier tour des playoffs, Reggie Miller a adulé le King, très critiqué depuis cette contre-performance.

Pour la première fois de sa carrière, LeBron James a été éliminé au premier tour des playoffs. Touché à la cheville, le King n’a pas pu guider les Lakers au sommet comme il l’a fait l’an dernier. A 36 ans, LeBron James est plus proche de la fin que du début. Et certains voient cette élimination comme une passation de pouvoir à la nouvelle génération…

«Je vais toujours choisir un LeBron James en bonne santé comme étant le meilleur joueur du monde»