Basket

Basket - NBA : Ces grosses confidences sur l'avenir de LeBron James !

Publié le 10 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Récemment éliminé au 1er tour des playoffs par Phoenix, LeBron James est d’ores et déjà en vacances et va profiter de cette longue période pour recharger ses batteries. À 36 ans, du repos pour un corps comme le sien est primordial, et ce n’est pas son ancien coéquipier à Miami Chris Bosh qui dira le contraire.

LeBron James est déjà en vacances cette année puisqu’il s’est fait éliminer au 1er tour des playoffs pour la première fois de sa carrière. La star des Lakers va donc pouvoir se reposer tout l’été pour débarquer en forme la saison prochaine. À 36 ans, le multiple champion NBA doit encore plus qu’avant prendre soin de son corps. Chris Bosh, ancien coéquipier de LeBron James à Miami, où ils ont été champions, s’est exprimé sur l’état physique de son ami et sur sa possible fin de carrière.

« Ce sera une chose excitante parce qu’il entre vraiment en territoire inconnu »