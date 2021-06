Basket

Basket - NBA : Les confidences de Rudy Gobert après son action décisive contre les Clippers !

Publié le 9 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Le Jazz d’Utah a remporté dans la nuit de mardi à mercredi contre les Clippers, le Game 1 de la demi-finale de conférence Ouest. Rudy Gobert, pivot du Jazz et pilier défensif, a réalisé un contre ultra décisif en fin de match. Il s’est exprimé sur cette action et la victoire de son équipe au terme de la rencontre.

Vainqueur des Clippers 112 à 109 dans la nuit de mardi à mercredi, Utah démarre bien sa série et mène désormais un à zéro dans sa demi-finale de conférence Ouest. Emmené par un impressionnant Donovan Mitchell, le Jazz a fait plier les Clippers et voudra confirmer cette tendance lors du Game 2. Rudy Gobert, pivot et pilier défensif de Utah, s’est illustré par un contre décisif en fin de match, et a offert la victoire aux siens. Le joueur tricolore s’est exprimé après la rencontre sur cette action.

« J'apprécie et je profite de ces moments »