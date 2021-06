Basket

Basket : LeBron James fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 4 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

En dépit d'une saison chargée physiquement et émotionnellement, LeBron James a annoncé qu'il souhaitait faire l'impasse sur les Jeux Olympiques au Japon afin de faire une intersaison complète et de recharger les batteries.

Cette saison n'a pas été la meilleure de sa carrière pour LeBron James. Le King a vécu une année difficile avec les Lakers en terme de résultats puisque les siens se sont fait sortir dès le premier tour des playoffs. Accusé de plusieurs polémiques parfois injustes visiblement, les responsabilités de la star Américaine ont fait que sa saison a été compliquée et ses blessures ne l'ont pas aidé à aller mieux.

LeBron James renonce aux JO !